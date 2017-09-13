Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Meydana gelen kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Cami önünde Batuhan B. ile Ahmet B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. İki şahıs arasındaki tartışma büyüyünce iddiaya göre Batuhan B., silahını çekerek Ahmet B.’ye iki el ateş etti. Olay yerinden kaçmak isteyen Batuhan B., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, Ahmet B. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde Batuhan B.’nin aracında inceleme yapan polis ekipleri bir kutu silah mermisi buldu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Ahmet B.’nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.