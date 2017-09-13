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13 Eylül 2017 11:38

Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki kişinin tartışmasında kan aktı.

Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

13 Eylül 2017 11:38

Meydana gelen kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Cami önünde Batuhan B. ile Ahmet B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. İki şahıs arasındaki tartışma büyüyünce iddiaya göre Batuhan B., silahını çekerek Ahmet B.’ye iki el ateş etti. Olay yerinden kaçmak isteyen Batuhan B., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, Ahmet B. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde Batuhan B.’nin aracında inceleme yapan polis ekipleri bir kutu silah mermisi buldu.


Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Ahmet B.’nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.




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