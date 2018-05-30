Taş boyama etkinliği ilgi gördü

Adapazarı Belediyesi’nin 150.yıl Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Taş boyama ve Teraryum etkinlikleri her kesim tarafından büyük ilgi görüyor. Camili Bilgievi Sorumlusu Yasemin Arın, düzenledikleri farklı etkinliklere katılımın yoğun olduğunu belirterek, “Düzenlediğimiz etkinlik tam beklediğimiz gibi büyük küçük her kesim tarafından büyük ilgi görüyor bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Hocaları Bahar Dinç ve Özge Efe’nin desteği ile yapılan boyama ve teraryum etkinlikleri 4 ve 6 Haziran tarihlerinde de devam edecek. 4 Haziran tarihinde taş boyama 6 Haziran tarihinde ise yine teraryum yapacaklarını belirten Arın, el sanatlarına ilgisi olan herkesi etkinliklerine beklediklerini söyledi.