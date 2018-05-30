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30 Mayıs 2018 11:20

Taş boyama etkinliği ilgi gördü

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından bir alış veri merkezinde düzenlen Taş Boyama ve Teraryum etkinliği her kesim tarafından ilgi gördü.

Taş boyama etkinliği ilgi gördü

30 Mayıs 2018 11:20


Adapazarı Belediyesi’nin 150.yıl Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Taş boyama ve Teraryum etkinlikleri her kesim tarafından büyük ilgi görüyor. Camili Bilgievi Sorumlusu Yasemin Arın, düzenledikleri farklı etkinliklere katılımın yoğun olduğunu belirterek, “Düzenlediğimiz etkinlik tam beklediğimiz gibi büyük küçük her kesim tarafından büyük ilgi görüyor bu da bizi mutlu ediyor” dedi.


Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Hocaları Bahar Dinç ve Özge Efe’nin desteği ile yapılan boyama ve teraryum etkinlikleri 4 ve 6 Haziran tarihlerinde de devam edecek. 4 Haziran tarihinde taş boyama 6 Haziran tarihinde ise yine teraryum yapacaklarını belirten Arın, el sanatlarına ilgisi olan herkesi etkinliklerine beklediklerini söyledi.




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