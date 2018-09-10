İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşburun cinayetinde son failde yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Taşburun’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandığı market saldırısının faillerinden İ.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşburun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandığı market saldırısının faillerinden İ.F. isimli şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Taşburun Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta E.F. ve İ.F.'nin markete düzenledikleri silahlı saldırıda iş yeri sahibi Yunus Bilgin yaşamını yitirmiş, Mustafa F. ağır yaralanmıştı. Saldırısı sonrası kaçan faillerden E.F., dün Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Diğer saldırgan İ.F. de jandarma ekiplerinin takibi sonucunda bugün yakalandı.


Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren katil zanlılarının kaçmalarına yardım ettikleri iddiasıyla A.A., E.A., S.B., B.Ş., H.Y. ve M.T. tutuklanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.