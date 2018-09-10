Taşburun cinayetinde son failde yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşburun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandığı market saldırısının faillerinden İ.F. isimli şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Taşburun Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta E.F. ve İ.F.'nin markete düzenledikleri silahlı saldırıda iş yeri sahibi Yunus Bilgin yaşamını yitirmiş, Mustafa F. ağır yaralanmıştı. Saldırısı sonrası kaçan faillerden E.F., dün Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Diğer saldırgan İ.F. de jandarma ekiplerinin takibi sonucunda bugün yakalandı.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren katil zanlılarının kaçmalarına yardım ettikleri iddiasıyla A.A., E.A., S.B., B.Ş., H.Y. ve M.T. tutuklanmıştı.