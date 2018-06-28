Taşburun eski köprüsü yürüyüş yoluna açılıyor

Taşburun Mahallesinde Mudurnu çayının üzerinde bulunan eski köprünün yetersiz olması nedeni ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni köprü yapılmasının ardından eski köprü kullanılmıyordu. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eski köprünün bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni köprü için yapılan yol nedeni ile eski köprünün giriş yolu iptal etmişti. Fen İşleri ekipleri öncelikle eski köprünün ayaklarına kadar 800’lük 20 metre betonarme yağmur suyu hattı çekerek alt yapı işlemlerinin bitirmeye yaklaştı. Devamında ekipler, yoldan köprüye olan mesafenin dolgu ile doldurulup köprüye giriş sağlamayı hedefliyor.