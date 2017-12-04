Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik toplantısı gerçekleşti

Yönetmelikle ilgili görüş oluşturmak için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası daveti ve ev sahipliğinde bir araya gelen sektör temsilcileri yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan üyelerin oluşturduğu 28. Meslek Komitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri iştirak etti. Toplantının ana gündem maddesini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; taşınmaz alım, satım ve kiralaması ticaretine yeni düzenlemeler getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik taslağının görüşülmesi oluşturdu. Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini içeren taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelik taslağı konusunda ilgili meslek komitesi öncülüğünde Oda görüşünün hazırlandığı toplantıya 28. Meslek Komitesi’nden aynı zamanda SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu, komite üyeleri de iştirak etti.

Toplantıda görüş bildiren Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu, sektörün temel alanlarını içeren ve geleceğine dair maddeleri içeren söz konusu yönetmelik taslağının, çok iyi bir şekilde irdelenerek sektör temsilcilerinin de görüşlerinin dikkate alınmasının önemine değindi. Terzioğlu, “Taslak, taşınmaz alım satımı ve kiralanmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Taslakta yer alan düzenlemelerin, Ülkemiz ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden ancak sınırlarının tam olarak belirlenememesi sebebiyle uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine yönelik faaliyetlerin yasal altyapıya kavuşturulması suretiyle taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılmasını, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılamasını ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasını sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

Toplantı sonucunda yönetmeliğe ilişkin belirtilen görüşler FTSO tarafından raporlaştırılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilecek.