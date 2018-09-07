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07 Eylül 2018 22:19

Tatangalar, eski stadına veda etti

Sakaryaspor taraftarı Tatangalar, eski stadyuma yapılan programla veda etti.

Tatangalar, eski stadına veda etti

07 Eylül 2018 22:19


TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele eden Sakaryaspor’un, taraftarı millet bahçesi yapımı için yıkılacak eski stada yapılan programla veda etti. Eski Atatürk Stadyumu’na gelen Tatangalar, sprey boyalarla duvarlara ve stadın değişik yerlerine yazı yazdı. Daha sonra maraton tribününde toplanan kalabalık, tezahüratlarda bulundu.


Programa katılan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, “Burası gerçekten bir tarih, burayı sadece bir tarih olarak düşünmeyelim. Bizim her şeyimiz burada. Deprem oldu, burayı hastane olarak kullandık. Buraya her çeşit insanımız geldi. Görüşleri ne olursa olsun hep beraber üzüldük sevindik, her şeyi burada yaşadık ancak biliyorsunuz değişimler var. Şimdi daha iyi, yeni bir stadımız var” dedi.


Tatangalar, yapılan program sonrası eski stada veda etti.




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