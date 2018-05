Tavukçular üretimi durdurma kararı aldı

Sakarya Beyaz Et Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, entegre firmaları ile yaşadıkları sorunlardan dolayı üretimi durdurma kararı aldıklarını belirterek, “Tarım Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre entegre firmaları üretim konusunda direk üreticiler ile değil birliklerimiz ile muhatap olmalıdır. Sakarya’mızda bin 213 ruhsatlı tavukçuluk işletmemiz bulunmaktadır. Ülkemizdeki beyaz et ihtiyacının yüzde 30 Sakarya’dan karşılanmaktadır. Entegre firmaları tarafından üretimde ve nakildeki birçok riksi üreticilere yükleniyor. Entegrelerden bakanlığın almış olduğu yönetmelik kararlarına uymalarını istiyoruz. Üreticilerimizin sorunlarınızı entegre firmaları ile oturup konuşmak ortak bir nokta bulmak gayreti içindeyiz. Üretimi durdurma kararımızı 6 ilden Beyaz Et Üreticileri Birlikleri destek vermektedir. Biz aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız” dedi.