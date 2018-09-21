TBMM Sivil Savunma ekibine ‘Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Eğitimleri' verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sivil Savunma ekiplerine, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) alanında uzman ekipleri tarafından birçok başlıkta doğat afet eğitimi verildi.

TBMM Sivil Savunma ekiplerine yönelik olarak Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Eğitimi' düzenlendi. Sapanca Yanık Mahallesi'nde bulunan AFAD Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği Tesisleri'nde düzenlenen eğitim 5 gün sürdü. Sapanca Yanık Mahallesi'nde bulunan AFAD Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği Tesisleri'nde düzenlenen eğitimde TBMM ekiplerine elektronik cihazlarla arama, enkaz destekleme ve kurtarma, ip ile kazazede taşıma ve ekipman kullanımı gibi birçok başlıkta pratik ve uygulamalı eğitimler verildi. Arama Kurtarma eğitmenleri tarafından teorik, uygulama ve tatbikatlar ile ekibe aktarılarak eğitimler başarı ile sona erdi.