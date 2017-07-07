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07 Temmuz 2017 13:03

Tecavüz ettikleri hamile Suriyeli kadın ile 10 aylık bebeğini öldüren iki zanlı adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tecavüz ettikleri hamile Suriyeli kadın ile 10 aylık bebeğini öldüren iki zanlı adliyeye sevk edildi

07 Temmuz 2017 13:03


Olay, dün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve C.K. isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanan iki şahsın suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulunmuştu. Yakalanan zanlılar, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Yenikent Devlet Hastanesine daha sonra Kaynarca Adliyesine sevk edildiler.




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