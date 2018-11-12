TED Sakarya'da okul açıyor

Türk Eğitim Derneği'nin Sakarya'da kuracağı okulun temel atma töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bu ülkeye hizmet etmek bizim için bir gururdur” dedi.

Türk Eğitim Derneği (TED) 41. Okulunu Sakarya'da hizmete açmaya hazırlanıyor. Okul için şehirde bulunan bir otelde temel atma töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okulun videosu gösterildi.

"Eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmayı hedeflemektedir”

TED Sakarya Koleji Kurucu Temsilcisi Tuncay Bitirim TED'in eğitim seviyesini dünya standartlarına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Türk Eğitim Derneği'nin 90 yıllık deneyimli geçmişiyle Sakarya'nın meşalesini burada yakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Köklü geçmişi ile Türkiye'de bir güneş gibi yükselen Türk Eğitim Derneği (TED) nihayet eğitim alanındaki tecrübelerini Sakaryamızla buluşturarak 41. Okulunu ilimizde açıyor. Kuruluş amacı maddi imkansızlıklarla eğitim alamayan çocuklara destek olmak, eğitim politikalarına yön vermek ve eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmayı hedeflemektedir” dedi.

“Bu ülkeye hizmet etmek bizim için bir gururdur”

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Biz eğitimde değerleri olmayan toplumun yaşamayacağına inanırız. Nedir değerler inanç ve kültürdür. Biz eğitimde neslimizin ilkelerle donatılmadığı zaman yaşamayacağına inanırız. Nedir ilkelerimiz, dünya ile rekabet edebilecek cumhuriyet kazanımları dediğimiz ilkelerdir. Biz dünya ile rekabet edecek milli çocuklarımızın yetişmesi gerektiğini, yabancı dile sahip olmaları gerektiğini ve dünyada önder bir ülke evlatları olmaları gerektiğine inanıyoruz. Onun içindir ki ülkenin her yerinde okullar açmaya devam ediyoruz. Bunları yatırım ortaklarımızla devam ettiriyoruz. TED olarak destekleme ve tam bursla bir eğitim farkındalığı oluşturarak çocuklarımızın eğitimlerini üstleniyoruz. Hiçbir zaman burada çocuklarımızın geleceği ile endişeli düşünmeyecek bir şekilde bu bursları gerçekleştiriyoruz. Cep harçlıkları dahil üniversite sonuna kadar okutuyoruz. Şuan 2 bin'e yakın öğrencimiz var. Türkiye'deki yayılmamıza bugün en güzel şehirlerimizden olan Sakarya'mızda yeni okulumuzun temel atma töreninde hep birlikteyiz. Bu ülkeye hizmet etmek bizim için bir gururdur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol okulun temel atma törenini gerçekleştirdi.