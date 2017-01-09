Tek katlı ev küle döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kancalar Mahallesinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolda gidemeyen itfaiye ekiplerine gidebilmesi için Karasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmaları yaptı. Çıkan yangın söndürülürken, olayda iki kişi dumandan etkilenerek Karasu İlçe Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.