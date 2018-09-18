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Tek teker üzerinde hareket yapan genç ölüme davetiye çıkardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafikte motosikletiyle tek teker üstünde hareket yapan genç ölüme davetiye çıkardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafikte motosikletiyle tek teker üstünde hareket yapan genç ölüme davetiye çıkardı.


Edinilen bilgilere göre Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi'nde bir genç, akan trafikte motosikletiyle tek teker üstünde trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yaptı. Ölüme davetiye çıkaran genci gören vatandaşlar tepki gösterdi. Gencin motosikletiyle tek teker üzerinde hareketler yapması vatandaşlar tarafından amatör kamerayla çekildi. Görüntülerde gencin motosikletle gelmesi ve motosikletiyle karşısından otomobil gelmesine rağmen tek teker üstünde gitmesi gözüküyor.

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