Tekeler Mahallesi Temalı Park'ta sona gelindi

Adapazarı Belediyesi tarafından Tekeler Mahallesi'nde yaptırılan Temalı Park'ta son çalışmalarda sona gelindi.

Adapazarı Belediyesi'nin mahallelerde yaptırdığı Temalı Park çalışmaları devam ediyor. Standart çocuk parklarının yanında içinde çeşitli oyun gruplarının yer aldığı Temalı Park'ta çocuk oyun alanı, koşu pisti, spor alanları, sentetik futbol sahası, mini kum futbol sahası, soyunma odaları, duş yerleri, masa tenisi, piknik alanı ve kafeterya bulunuyor. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tekeler Mahallesi'nde yapılan temalı parkla ilgili bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, park çalışmalarının sona doğru yaklaştığını belirterek, “Tekeler Mahallesi Temalı parkımız hem büyüklüğü, hem maliyeti, hemde vatandaşlarımıza sunduğu olanaklar açısından önemli bir yatırımdır. Temalı parklarla ilçe genelinde çocukların mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğlenmelerini amaçlarken çocuklarla birlikte parka gelen aileleri de düşünerek onlar için de çeşitli spor alanları oluşturuyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Eylül ayı sonuna doğru parkımızı açmayı hedefliyoruz” dedi.