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20 Temmuz 2018 13:10

Teknoloji akreditasyon tazeledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Teknoloji akreditasyon tazeledi

20 Temmuz 2018 13:10

Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi akreditasyon sertifika törenine katıldı.


Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yapılan ara değerlendirme ile Teknoloji Fakültesinin 5 mühendislik lisans programının akreditasyonu bir yıl daha uzatıldı. Daha önce Sakarya Üniversitesi’ne bağlı olan Teknoloji Fakültesi 2016 yılında Türkiye’de ilk kez akredite olan teknoloji fakültesi unvanını almıştı. Teknoloji Fakültesinde düzenlenen sertifika teslim törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve akademisyenler katıldı.


Törende bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Sakarya Üniversitesi (SAÜ) kalite çalışmaları konusunda öncü üniversitedir. Kırtasiyesi de ağır olan süreçlerin başarı ile tamamlanması ancak kurumun tüm çalışanlarının benimsemesi ile mümkündür. Hocalarımız tüm akreditasyon süreçlerini kavramış durumda. Teknoloji Fakültesi kadrosunu, akreditasyon konusunda gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Elbette hepimiz biliyoruz ki akreditasyon çalışmalarının formel yapısının ötesine geçip ruhunun, içeriğinin de paydaşlarımıza yansıtılması lazım. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari çalışanlarımız akreditasyon ve kalite süreçlerindeki başarıları hissetmeli” diye konuştu.


Teknoloji Fakültesi’nin gayretleri ile öğrencilerin sektöre hazırlanması konusunda Sakarya Üniversitesi’nin Türkiye’de yükseköğretimde iyi bir örneklik teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Savaşan, “Bizim üzerimize düşen, üniversitemizi gelinen seviyenin üzerine taşımak ve bu bağlamda kalite çalışmalarındaki öncülüğünü de sürdürmesini sağlamaktır” dedi. Teknoloji Fakültesi olarak zoru başardıklarını belirten Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “MÜDEK’e ilk başvurduğumuzda çeşitli zorluklar ile karşılaştık. MÜDEK, teknoloji fakültesi olmamız nedeniyle başvurunuzu geri çekin diye bir yazı göndermişti. Kendi içimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde devam kararı aldık. 7+1 uygulamasından dolayı MÜDEK’in olumsuz görüş bildireceği konusunda endişelerimiz vardı. Fakültemizin en güçlü yönlerinden bir taneside 7+1 uygulaması çıktı. İş dünyası ile iç içe olan bir fakülte olmamız bize büyük avantaj sağladı. Akreditasyon sürecine katkılarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Törende bir konuşma yapan, Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın Sakarya Üniversitesi’nin akreditasyon ve kalite konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.




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