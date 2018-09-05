Teknoloji Fakültesi tercihte yerini korudu

Gerçekleştirdiği 7+1 Eğitim Modeli ve Proje Odaklı Öğretiminin yanı sıra tüm bölümlerinin MÜDEK akreditasyonu almış olmasının tercihlerde önemli etkisi olduğu görülüyor.

Türkiye’deki Teknoloji Fakülteleri arasında halen ilk ve tek akredite fakültenin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi olduğunu belirten Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknoloji Fakültesi’nin gerek uyguladığı eğitim modeli ile gerekse akreditasyon başarısı ile tercihteki yerini korumayı sürdürdüğünü söyledi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji - Malzeme Mühendisliği olmak üzere beş bölümde faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Sarıbıyık, “Bölümlerimizin önceki senelere göre gerek kontenjanlarında gerekse tercih edilirliklerinde iyileşmeler olduğunu gördük. Türkiye genelindeki Teknoloji Fakülteleri arasında Fakültemiz bölümler bazında ve tercih sıralamaları dikkate alındığında 2. ya da 3. sırada yer alıyor. Bunda gerek ilimiz potansiyelinin gerekse fakültemiz tanınırlığının önemli katkısı mevcuttur. Ayrıca mezun ve öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz de bizleri dışarıda başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin daha da iyi konumlara geleceğine inanıyorum. Gerek öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize gerekse paydaşlarımıza bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyor ayrıca Üniversitemizi ve Fakültemizi kazanan yeni öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum ” dedi.

24 Eylül’de başlayacak yeni dönem için, 7+1 Eğitim Modeli öğrenci taleplerinin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sarıbıyık, işletmelerin www.muys.sakarya.edu.tr adresi üzerinden öğrenci taleplerini yapabileceklerini belirtti.