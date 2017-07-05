Teknoloji Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknoloji Fakültesi’nin işbirliği içinde bulunduğu iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıdı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi’nin 90 bin öğrencisinin bulunduğunu ve bu yıl 15 bin öğrenciyi mezun etmenin heyecanını aileler ile birlikte yaşadıklarını ifade etti. FETÖ’nün hain darbe girişimi neticesinde ülke olarak çalkantılı bir dönem yaşadıklarını belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde aziz milletin fedakâr duruşu neticesinde millete karşı yapılan bu hain darbenin geri püskürtülmesi sağlandı. Çok şükür bugün burada bu törende bir araya gelebildik. Ülkemiz için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlerin iyi bir mühendis olacağınızdan hiç şüphem yok. Ülkemizin üstünde oynanmaya çalışılan karanlık senaryolara hepiniz şahit oldunuz. Ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek için gece gündüz çalışmalısınız. Karanlık ellerin, aziz milletimiz üstünde oynamaya çalıştıkları oyunları bertaraf etmelisiniz” dedi.

Eğitim-Öğretim alanında Sakarya Üniversitesi’nin çok başarılı olduğunu vurgulayan Rektör Elmas, “Akreditasyon konusunda öncü üniversiteyiz. Bu konuda 1 numarayız. Ar-Ge alanında 30-40 sıra birden yükseldik. Bu konuda da en çok yükseliş gösteren üniversiteyiz. Türkiye’de kalite konusunda önemli çalışmalarda bulunduk ve hâlâ da bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Kalite konusunda diğer üniversitelere örnek olduk. YÖK bizim kalite uygularımızı örnek gösteriyor” diye konuştu.

Rektör Elmas konuşmasını, “Üniversitemizin yaptığı çalışmalar konusunda desteğini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 4 yıl önce bize emanet edip bugün mezuniyet sevincine ortak olan siz değerli velilere ve sevgili genç mühendis öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” diyerek sonlandırdı.

Törende bir konuşma yapan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, Teknoloji Fakültesi’nin kuruluşunun 8’nci yılında 4’üncü mezunlarını verdiklerini belirtti. Teknoloji Fakültesi’nde 3 bin 275 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Prof. Dr. Sarıbıyık “Bilgiyi beceriye dönüştüren ve uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz. MÜDEK Akreditasyonu ile dünya standartlarında bir eğitim sunuyoruz. Mezun olan 275 öğrencimiz, 7+1 eğitim modeli ile iş dünyası ile öğrencilik hayatında tanışma fırsatını yakaladı. Çoğu öğrencimiz iş teklifleri aldı” şeklinde konuştu.

Eski Mezunlardan Özlem Bardakçı da mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı. Bardakçı, konuşmasında 7+1 eğitim sisteminin faydalarından bahsetti. Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül verildi. 3,62 ortalama ile Fakülte birincisi Ekrem Çelik, ödülünü ve belgesini Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Dekan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın elinden aldı. Tören, Fakülte birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, mezuniyet yemini ve ardından kep atmayla son bulan tören, coşkuyla sona erdi.