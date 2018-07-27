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27 Temmuz 2018 17:32

Tel Kırma Sanatı büyük ilgi gördü

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri kapsamında, Agora Cadde’de tel kırma etkinliği düzenledi.

Tel Kırma Sanatı büyük ilgi gördü

27 Temmuz 2018 17:32


Yenikent Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları Hocası Sibel Bayrak’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, büyük küçük her kesim tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Bayrak, "Adapazarı Belediyesi Camili bilgi Evi olarak yaz etkinlikleri kapsamında yapmış olduğumuz tel kırma sanatını Agora Cadde de gerçekleştirdik. 2 gün boyunca süren etkinliğimize halkımız büyük ilgi gösterdi. Biz bu etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı canlı tutmayı ve tekrardan halkın ilgisine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.




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