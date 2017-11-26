TEM otoyolunda cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Sapanca ilçesi mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolunda İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 34 SNL 71 plakalı Refik K. idaresindeki cipe aynı istikamette gitmekte olan Cebrail T. idaresindeki 66 HA 669 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan araçlar yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi. Kazada 34 SNL 71 plakalı cip sürücüsünün eşi Melek K. ile 66 HA 669 plakalı araç sürücüsünün eşi Zeynep T. ve oğulları Muhammed T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotosa Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araçta da büyük hasarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın meydana geldiği mevkide trafik bir süre aksadı. Ekiplerce kontrollü şekilde sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.