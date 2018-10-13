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Tem otoyolunda elyaf yüklü tır cayır cayır yandı

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde olan elyaf yüklü tır cayır cayır yandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü.


Yangın, TEM otoyolu Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine giden M.S., idaresindeki 64 BE 703 plakalı elyaf yüklü tır bir anda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.


Yangından dolayı TEM otoyolunda trafik durdu. Yangının söndürülmesiyle trafik tekrardan normale döndü.

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