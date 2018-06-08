TEM Otoyolunda midibüs devrildi: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.I. 34 BHH 628 plakalı midibüs Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halindeyken önüne aniden geçen araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Veli I. Ve Kenan E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği mevkiide trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.