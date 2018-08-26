TEM otoyolunda otomobil yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Sapanca İlçesi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükran K., idaresindeki 34 JE 1475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Abdülkadir K., yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralı Sapanca ilçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.