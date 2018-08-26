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26 Ağustos 2018 13:39

TEM otoyolunda otomobil yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda otomobil yol kenarına devrildi: 1 yaralı

26 Ağustos 2018 13:39


Kaza, TEM otoyolu Sapanca İlçesi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükran K., idaresindeki 34 JE 1475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Abdülkadir K., yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralı Sapanca ilçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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