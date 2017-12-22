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22 Aralık 2017 17:00

TEMA Vakfı’ndan SATSO Başkanı Kösemusul’a ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, TEMA Vakfı Sakarya Şube Başkanı Doç.

TEMA Vakfı’ndan SATSO Başkanı Kösemusul’a ziyaret

22 Aralık 2017 17:00

Dr. Fatime Kıyıcı ve yönetim kurulu üyeleri üyelerini ağırladı.


SATSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Mahmut Kösemusul, “Sakarya’da yapılan yatırımlarda çevre dostu projelere öncelik veriyoruz. Sakarya’nın eşsiz doğasını bozacak yatırımlara göz yumamayız. Temiz bir çevre bizim geleceğimizdir. Çevre konusu en büyük hassasiyetimizdir. Biz bunun farkındalığında olan bir kurum olarak çevre komisyonumuz ile aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sakarya’nın oldukça özel bir doğası var. Bereketli topraklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda çevreyi önceleyen ve önemseyen her türlü çalışmanın destekçisi olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda TEMA Vakfı’nın ilimizdeki çalışmaları da nezdimizde takdirle karşılanmaktadır. Faaliyetlerinizde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.


TEMA Vakfı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Fatime Kıyıcı, “Vakfımız, ülkemizin sahip olduğu doğal varlıkların sürdürülebilir olması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bizler de TEMA Vakfı olarak Sakarya’da ‘Ağaç yaş iken eğilir’ düşüncesiyle öncelikli eğitim faaliyetlerimizi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla ağaç dikme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ancak faaliyetlerimizin sadece okul çağı kuşağında kalmasından öte; hayatın içine kanalize etmek anlamında iş dünyasının da desteğini de bekliyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası çevre hassasiyetine, çevre bilincine sahip bir kurumumuz. Çevre bilincinin güçlendirilmesi adına ortak çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.




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