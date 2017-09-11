Temayül yoklaması sonrası Başkan Alemdar’a ziyaret

Ziyarette AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya da hazır bulundu. Başkan Alemdar, Kaya ve Keşir’e belediyenin hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. Kaya ve Keşir’e projelerin detaylarından bahseden Alemdar, çalışmaların devam ettiği Serdivan Şelale Park ve Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi’ni anlattı. Her iki projenin de, Serdivan’a katkı sağlayacağını belirten Kaya ve Keşir, beğenilerini dile getirirken Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.