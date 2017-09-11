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11 Eylül 2017 17:41

Temayül yoklaması sonrası Başkan Alemdar’a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve İl Koordinatörü AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, temayül yoklaması sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

Temayül yoklaması sonrası Başkan Alemdar’a ziyaret

11 Eylül 2017 17:41


Ziyarette AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya da hazır bulundu. Başkan Alemdar, Kaya ve Keşir’e belediyenin hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. Kaya ve Keşir’e projelerin detaylarından bahseden Alemdar, çalışmaların devam ettiği Serdivan Şelale Park ve Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi’ni anlattı. Her iki projenin de, Serdivan’a katkı sağlayacağını belirten Kaya ve Keşir, beğenilerini dile getirirken Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.




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