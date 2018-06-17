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17 Haziran 2018 15:56

TEM’de bayram dönüşü trafiği başladı

Ramazan Bayramını fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü başladı.

TEM’de bayram dönüşü trafiği başladı

17 Haziran 2018 15:56

TEM Otoyolu Sakarya-Kocaeli geçişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.


3 günlük Ramazan Bayramı için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul yönüne geri dönüş çilesi TEM Otoyolu’nda başladı. İstanbul’dan Anadolu istikametine gerçekleşen tatil göçü, bayramın son günü olması sebebiyle bugünden itibaren bu kez İstanbul istikametine doğru gerçekleşiyor. Bayramın son günü memleketlerinden dönen vatandaşlar TEM Otoyolu Sakarya-Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul istikametinin otomobillerle kapandığı görülürken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.


Öte yandan, otoyolda zaman zaman maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı ve bazı araçların arızalandığı görülüyor.




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