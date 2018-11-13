TEM'de emniyet şeridinde durarak otomobilinden inen sürücüye tır çarptı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM otoyolunda emniyet şeridinde durarak otomobilinden inen sürücüye tır çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü aracının yanında yaralı ve kanlar içerisinde bulundu.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM otoyolu Kırkpınar Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde gitmekte olan Hasret Kayran (34) idaresindeki 34 LA 4431 plakalı otomobilin emniyet şeridinde park halinde olduğunu ve şoför kapısının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler aracın yanında durdu. Daha sonra araç sürücüsünün yerde yaralı vaziyette yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan sürücü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine buradan ise Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.

“Polis kamera kayıtlarından kazayı tespit etti”

Yaşanan kaza sonrası olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerde emniyet şeridinde duran otomobile başka bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgedeki kameraların incelenmesinin ve bir görgü şahidinin verdiği bilgilerin ardından Hasret Kayran idaresindeki otomobile, M.G. yönetimindeki 34 AID 4431 plakalı bir tırın çarptığı tespit edildi. M.G. yönetimindeki tır, TEM otoyolu Düzce yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır şoförü M.G.'nin Sakarya'ya getirildiği öğrenilirken, otomobil sürücüsünün ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.