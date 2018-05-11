Kaza 00.30 sıralarında Tem Otoyolu Sakarya kesimi, Ankara istikameti Sapanca gişelerine 4 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Demir idaresindeki 34 KB 5733 plakalı lüks cipin lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine aracı emniyet şeridine çeken sürücü Selçuk Demir, yedek lastiği takmak için aracından indi. Yedek lastiği aracından indiren Demir, patlayan lastiği sökmek istediği esnada arkadan hızla gelen Murat Y. idaresindeki 34 JG 7646 plakalı tır da karanlıkta görmediği cipe arakadan çarparak 30 metre sürükledi.

Çarpmanın etksiyle araç içinde bulunan sürücünün annesi Kayahanım Demir(61), camdan dışarı fırlayarak cip ile demir bariyerlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Eşi Bedrettin Demir’in de yaralandığı kazada ise sürücü Selçuk Demir ve eşi yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralı Bedrettin Demir’i araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada olay yerinde yaşamını yitiren Kayahanım Demir’in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.