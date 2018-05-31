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31 Mayıs 2018 13:50

Temizlediği kepçenin altına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kağıt ambalaj tesisinde bulunan kepçeyi temizlemek istediği esnada alt kısmında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Temizlediği kepçenin altına sıkışan işçi hayatını kaybetti

31 Mayıs 2018 13:50


Olay, saat 11.30 sıralarında Karasu ilçesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde Kuyumculuğu kavşağı yanında bulunan bir kağıt ambalaj tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Melih Şahin isimli çalışan, tesis içerisinde bulunan kepçeyi temizlemek istedi. Melih Şahin, temizliğe başladıktan bir süre sonra iş makinasının alt kısmına sıkıştı. Şahin’in acı feryatları üzerine olay yerine koşan diğer çalışanlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Melih Şahi’nin yapılan sağlık kontrolleri sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Şahin’in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.




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