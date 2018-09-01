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01 Eylül 2018 12:54

Termoslarla çay satan kişinin bisikleti çalındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde termoslarla çay satan bir kişinin bisikleti çalındı.

Termoslarla çay satan kişinin bisikleti çalındı

01 Eylül 2018 12:54

Çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarında, Gar Meydanında bisikletinin arkasına koyduğu termoslarla çay satan Bektaş Kocaarslan namazı kılmak için Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami’ye girdi. Namazını kılan Kocaarslan namaz çıkışını ekmek teknesinin olmadığını görünce şok oldu. Cami’nin güvenlik kameralarını izleyen bisiklet sahibi bisikletinin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.


Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan hırsız anında şüpheli bir şahsın bisikleti alıp rahat hareketleriyle camiden uzaklaşması gözüküyor.




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