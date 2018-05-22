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22 Mayıs 2018 21:04

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-off: Sakaryaspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

2017-2018 sezonu TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-off: Sakaryaspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

22 Mayıs 2018 21:04

Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final ikinci müsabakasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor sahasında oynadığı maçta Gümüşhanespor’u 2-1 yenerek TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finaline çıkmaya hak kazandı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Savranlar xx, Yiğit Arslan x


Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Ramazan Çevik xx (Cem Ekinci dk. 74 xx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx (Sezer Badur dk. 67 xx), Cenk Kaplan x, Yunus Emre Yalçın xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Batuhan Karadeniz dk. 55 xxx), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xxx


Teknik Direktör: Engin Korukır


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu x, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx Musa Sinan Yılmazer xx (Onur Okan dk. 80 xx), Hurşit Taşcı xx (Furkan Yaman dk. 60 x), Yiğitcan Gölboyu xx, Muharrem Doğan x (Recep Yılmaz dk. 65 x), Mehmet Cansın Çiçek xx, Murat Kayalı x, Berk İsmail Ünsal xx


Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan


Goller: Talha Mayhoş (dk. 14), Batuhan Karadeniz (dk. 86) (Sakaryaspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 69) Gümüşhanespor


Kırmızı Kart: Batuhan Karadeniz (dk. 89) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Muharrem Doğan, Murat Kayatlı, Ziya Şakar (Gümüşhanespor)




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