TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-off: Sakaryaspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final ikinci müsabakasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor sahasında oynadığı maçta Gümüşhanespor’u 2-1 yenerek TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finaline çıkmaya hak kazandı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Savranlar xx, Yiğit Arslan x
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Ramazan Çevik xx (Cem Ekinci dk. 74 xx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx (Sezer Badur dk. 67 xx), Cenk Kaplan x, Yunus Emre Yalçın xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Batuhan Karadeniz dk. 55 xxx), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xxx
Teknik Direktör: Engin Korukır
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu x, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx Musa Sinan Yılmazer xx (Onur Okan dk. 80 xx), Hurşit Taşcı xx (Furkan Yaman dk. 60 x), Yiğitcan Gölboyu xx, Muharrem Doğan x (Recep Yılmaz dk. 65 x), Mehmet Cansın Çiçek xx, Murat Kayalı x, Berk İsmail Ünsal xx
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Goller: Talha Mayhoş (dk. 14), Batuhan Karadeniz (dk. 86) (Sakaryaspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 69) Gümüşhanespor
Kırmızı Kart: Batuhan Karadeniz (dk. 89) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Muharrem Doğan, Murat Kayatlı, Ziya Şakar (Gümüşhanespor)