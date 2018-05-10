TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 1

Lig Beyaz Grup Play-Off karşılaşmasının ilk ayağında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor sahasında oynadığı maçta Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Burak Cansız xx, Murat Erdoğan x
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx (Cem Ekinci dk. 64 xx), Ramazan Çevik xx (Batuhan Karadeniz dk. 59 xxx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Sezer Badur dk. 71 xx), Tufan Kelleci xxx, Burak Bekaroğlu xxx
Teknik Direktör: Engin Korukır
Bandırmaspor: Ali Türkan x, Birhan Vatansever xx, Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Nurettin Kayaoğlu xx (Oğulcan Şahin dk. 26 x), Oğuzhan Kayar xx (Erdi Öner dk. 90+2 ?), Bahri Can Avcı xx, Mertcan Çam xx (Fatih Kıran dk. 83 ?)
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Ercüment Kafkasyalı (dk. 50 k.k.) (Sakaryaspor), Batuhan Karadeniz (dk. 81) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Beykan Şimşek, Burak Bekaroğlu, Sezer Badur, Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Ali Türkan, Bahri Can Avcı, Özgür Çelik (Bandırmaspor)