TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri sona erdi

Sapanca’da bir otelde 2 Ağustos’ta başlayan Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri bugün sona erdi. Seminere, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK’nin eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz, UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, A klasman hakem ve yardımcı hakemler katıldı. Seminerde Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında bilgiler veren MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, “Temennimiz gelecek yıl sonunda, pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmek” dedi.

VAR’a itiraza kart verilecek

Seminerde hakemlere VAR kullanımında oluşacak itirazlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, “VAR sadece bariz şekilde yanlış olan kararlar için kullanılır. Oyuncuların ve antrenörlerin ‘VAR’ kullanılmasını talep etmesine gerek yok. Çünkü 5 bin 400 saniye orada bulunan VAR odasındaki hakem arkadaşlar, her pozisyonun her saniyesini inceliyor. O nedenle böyle bir talebi ne oyuncunun ne de antrenörün söylemesine gerek yok. Çünkü bunun karşısında bir kartla karşı karşıya kalabilirler” diye konuştu.

“Temennimiz gelecek yıl sonunda, pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmek”

Dünya Kupası ve İtalya liginde kullanılan VAR sisteminde alınan kararlarla örnekler veren MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, “Dünya Kupasında VAR yokken yüzde 95,06 hakemler başarı sağladı. VAR devreye girdiği için de bu oran yüzde 99,35’e çıktı. Toplamda verilen 18 karar değiştirildi. Ayrıca Moskova’da 29 penaltı verildi. Bu penaltıların 9 tanesini VAR hakemleri verdi. Bir önceki Dünya Kupası’nda Brezilya’da toplam 12 tane penaltı verildi. Yani bu Moskova’da penaltı oranının arttığını göstermektedir. İtalya’ya baktığımızda faullerde yüzde 8,8 bir önceki yıla göre azalma meydana geldi. Yine sarı kartlarda bir önceki yıla göre yüzde 14,7 azalma meydana geldi. Aldatmalarda yüzde 43 azalma meydana geldi. Bu bakımdan VAR’ın uygulamaya konulan ülkelerde pozitif etkilerini görüyoruz. Temennimiz gelecek yıl sonunda, bizde de pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmemiz. Bu konuda hakem arkadaşlar sürekli eğitiliyor. Temenni ediyorum 2018-2019 yılının hayırlı uğurlu olmasıdır” diyerek tüm hakemlere başarılar diledi.

Ali Dürüst: “Türk futbolunda yeni bir devrim”

Daha sonra söz alan TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, hakemlerin başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak, “Sizlerle birlikte bu seminerde olmak bizler için önemli ve sizlerin yanınızda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Biz federasyon olarak siz hakemlerin performansının en yükseğe çıkması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Size güvenimiz tam. Bu nedenle Avrupa’nın birçok önemli ligiyle beraber hatta birçoğundan da önce VAR sistemine geçtik. VAR’ın en önemli unsuru siz hakemlerimizi rahatlatması olacaktır. Özellikle Türk futbolunda yeni bir devrim oluşturacağını düşündüğümüz VAR sisteminin, sizlerin üzerindeki baskıyı azaltacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşar Kemal Uğurlu: “Bizlere çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum”

Seminerin ardından eğitimler ve VAR sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, “Bu yıl daha farklı bir sezon olacağını düşünüyorum. Hayatımıza VAR sistemi girdi. Bu sistemle beraber, çok büyük spesifik hatalardan arınacağız inşallah. Tabi ki futbolun güzelliği her zaman için korunacak. Herkesin birbiriyle tartıştığı pozisyonlar olacak. Farklı görüşler ortaya çıkacak ama büyük hatalardan arınmış olacağız. Bunun da bizlere çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.