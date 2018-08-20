Ticari taksinin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza, Karasu ilçesi Yenimahalle Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hilal K.’ya 54 T 4011 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Hilal K. Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polis inceleme başlatırken, kazada ağır yaralanan Hilal K.’nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.