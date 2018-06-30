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30 Haziran 2018 15:40

Tıp Fakültesi mezunlarını verdi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti.

Tıp Fakültesi mezunlarını verdi

30 Haziran 2018 15:40


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Kadir Ardıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, öğrencilerin mezuniyetinde emeği geçen tüm öğretim üyelerine, katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Yalçın, “Öğrencilerimizin yetişmesinde en büyük payı olan siz değerli ailelerimizi de özellikle tebrik ediyorum. Kıymetli mezunlarımız, Sakarya Üniversitesi çok büyük bir aile. Sahaya çıktığınızda sadece kendi alanınızda değil, devletin ve özel sektörün çeşitli kuruluşlarında bu ailenin mensuplarının çok yaygın bir şekilde görev aldıklarını göreceksiniz. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duymanızı istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir de bu yıl fakültenin 5’inci dönem mezunlarını verdiğini belirterek, fakültenin tarihçesiyle ilgili bilgi verdi. Bu yılki mezunların eğitimlerine SAÜ Tıp Fakültesinde başlayıp bu fakültede eğitimlerini tamamlayan ilk mezunlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akdemir, “Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Artık mezun olarak doktor unvanıyla mesleklerini sürdürecekler. Kendilerine meslek yaşamlarında bir ömür boyu mutluluk ve huzur, ülkemize ve insanlığa hizmet edecekleri güzel bir gelecek diliyorum” diye konuştu. Törende mezunların aldıkları eğitimlere ilişkin hazırlanan video gösterisi de yer alırken, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.


Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri verildi. Fakülte birincisi Semih Durmuş, fakülte ikincisi Aleyna Küçük ve fakülte üçüncüsü Ümmü Gülsüm Karayıldız ödüllerini ve belgelerini alırken, fakülte birincisi Semih Durmuş mezunlar adına bir konuşma yaptı ve mezunlar kütüğüne isimliğini çaktı.


Doç. Dr. Esra Yazıcı’nın öğrencilerle beraber mezuniyet yeminini okuması ile devam eden tören, öğrencilerin kep atmaları ile sona erdi.




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