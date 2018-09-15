Tıp Fakültesinde eğitim işbirliği ilk meyvelerini verdi

Afganistan Zawul Enstitüsü'nden gelen Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencileri, 6 aylık eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

Bir yıl önce Afganistan Kabil'de bulunan Zawul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi arasında yapılan, Tıp Fakültesi öğretim üyesi, asistan ve öğrenci değişimini içeren iş birliği anlaşması, ilk meyvesini vermiş oldu. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurulduğu günden bu yana öğretim üyesi, asistan ve öğrenci eğitimindeki kazandığı tecrübeyi dost ve kardeş Afganistan Zawul Üniversitesi ile yapılmış olan bu anlaşmayla paylaşmış oldu.

Bu kapsamda başlangıç olarak Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin 3 ila 6 ay Sakarya'da üniversite bünyesinde SEAH kliniklerinde staj ve beceri kazanmaları şeklinde başlayan değişim programı, önümüzdeki aylarda mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık yapmakta olan asistanların da karşılıklı değişimi ile devam edecek. Her iki üniversite tıp fakülteleri öğretim üyeleri arasında da ortak ziyaretler, kurs, seminer, kongre ile belirli süre ziyaretler gibi bilgi ve paylaşımların devam etmesi planlanıyor. Halen Tıp Fakültesinde eğitim görmekte olan yaklaşık 20 (T.C. burslu) öğrencinin ve Afganistan'la ilgili deneyimli olan öğretim üyelerinin iş birliğine katkıları olurken, söz konusu işbirliği süreci kolaylaştırmayı da sağlıyor.