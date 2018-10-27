Tır askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır askeri araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 asker yaralandı.

Kaza, Akyazı İlçesi D-140 karayolu Dokurcun mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine giden tır, önünde seyir eden Dokurcun Jandarma Karakoluna ait devriye aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan bir asker yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Başından darbe alıp yaralanan asker, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.