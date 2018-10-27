İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır askeri araca çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır askeri araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 asker yaralandı.


Kaza, Akyazı İlçesi D-140 karayolu Dokurcun mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine giden tır, önünde seyir eden Dokurcun Jandarma Karakoluna ait devriye aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan bir asker yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Başından darbe alıp yaralanan asker, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.