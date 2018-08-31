Kaza, D-650 karayolu Geyve ilçesi Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönüne giden tır sürücüsü işçi almak için emniyet şeridinde duran servis otobüsüne çarpıp devrildi. Meydana gelen trafik kazasında fabrika işçilerini taşıyan otobüs içinde 7 işçi ile tır sürücüsü yaralandı. Yola devrilen tır trafiği kapatırken, kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılardan 4’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2’si Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’ne, diğer 2’si ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.