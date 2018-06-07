TKB Sakarya Şube Başkanı Yağan asansörde mahsur kaldı

Uzun uğraşlar sonucunda Başkan Yağan ve yönetimi itfaiye yardımıyla asansörden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan resmi daireler kampüsünü ziyaret için giden Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan ve yönetimi ziyarete geldikleri sırada kurumun içinde bulunan asansöre bindi. Asansör henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bozuldu. Bozulan asansör içinde 45 dakika mahsur kalan Başkan Yağan ve yönetim kurulundaki kişiler için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda asansörü açtı. Dışarı çıkan kişiler rahat bir nefes aldı.

Yaşan olay sonrasın tepkisini dile getiren Başkan Tevhide Yağan, “45 dakikadır içeride kaldık. İtfaiye geldi çıkartıldık. Bir tane bile yetkili yoktu. Vatandaşlar içeride kalsalar ölebilme olasılıkları var” dedi.