Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:09

TKB Sakarya Şubesi kadına şiddeti protesto etti

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir eylem yaparak basın açıklaması okudu.

TKB Sakarya Şubesi kadına şiddeti protesto etti

24 Kasım 2017 16:09


Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bir basın açıklaması yaparak eylem düzenledi. İşaret diliyle okunan İstiklal Marşı sonrasında Başkan Tevhide Yağan yaptığı açıklamada, “Kadın hakları savunucuları olarak bizler kadının cinsel, fiziksel, psikolojik Bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet son buluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi Çok geç yazmaya yüksek sesle ifade ediyoruz. Erkek egemen düzeninin bize sunduğu tablo ne yazıkki aynı. Taciz tecavüz hız kesmeden sürüyor, kadın cinayetleri katlanarak devam ediyor. Kadınların şiddetten kurtulmak için geliştirdikleri yöntemlerin Yeni bir dünya hayal etmeyi mümkün kılacağına inanıyoruz. Bu toprakların bu yöntemlere herzamankinden daha fazla ihtiyacı var. Gelin bize katılın, şiddetsiz bir kültürü hep birlikte ilmek İlmek ölelim“ dedi.


Program konuşmaların ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç