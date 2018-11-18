Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca İlçe Gençlik Kolları'nın misafiri oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sapanca Gençlik Kolları'nın haftalık olağan toplantısına katıldı. Sapanca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Serdar ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, gençlere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Enes Serdar, Sapanca İlçe Teşkilatı'nın gençleriyle bir araya geldiği için Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Çok şükür gençlerimizle bu süreç içerisinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Sizin başınızı öne eğecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Şeffaf olduk. Temsil ettiğimiz misyona hiçbir zaman zarar vermedik. Doğrularla beraber yürüdük. Sizlerde doğruların yanında olmalısınız. ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayetini şiar edinmelisiniz. Aslolan doğruyu, güzeli, iyiyi yaymaktır. Doğru hiçbir zaman kaybetmez” dedi.

“Sakarya Türkiye'ye örnektir”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Şehircilik anlamında Türkiye'ye örnek konumdayız. Sakarya yaşanabilir şehirler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Yatay mimarisiyle, havasıyla, suyuyla, doğasıyla, estetiğiyle bölgenin parlayan yıldızı Sakarya'dır. 19 yıldır Sakarya'da yatay mimari uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Dikey değil, yatay mimari istiyoruz' sözleriyle bize büyük bir güç verdi. Çocuklarımız gökyüzünü görsün, toprakla temas etsin. Her şehirde yüksek katlı binalar olması gerekmez. Öte yandan biz deprem bölgesinde yer alan bir şehriz. Sapanca'da kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Altyapıda önemli yatırımları hayata geçirdik. Arıtma tesisleri inşa ettik. İlçe merkezini yeniledik. Sosyal Gelişim Merkezi'ni inşa ettik. Ama yapmadığımız bir şey vardı; o da yeni yerleri imara açmadık. Ben Sapanca'yı seviyorum. Sapanca yeşili, doğası, gölüyle en gözde ilçelerimizden biri. Bizim hep birlikte Sapanca'yı korumamız lazım” diye konuştu.