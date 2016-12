Toçoğlu: "Tüm odaklarımız referandum olmalıdır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı. Programın ilk konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, “Sakarya Üniversitesi’ndeki konsey seçimlerini uzun bir aradan sonra kazanan genç kardeşlerimi kutluyorum. Danışma meclislerimiz tüm teşkilatlarımızda çok güzel bir şekilde yerine getirilmektedir. AK Parti dendiği zaman kurumsallaşmış bir parti akla gelir. Bu partinin her bir neferi yapmış olduğu görevin kıymetini bilir. Tüm teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Bugün Halep’e ulaştırılan tırları gördüğümüzde AK Parti’nin bir iyilik hareketi olduğuna hep beraber tanık oluyoruz. O tırların her birinin içinde aynı zamanda kardeşlik mektubu var” ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca teşkilat birimlerinin çalışmaları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı konuşmada, “Konsey seçimlerini kazanan genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Biz büyükleriniz olarak sizlerin yanındayız. Terörle mücadele esnasında şehadet şerbeti için kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu hassas süreci hep beraber yakından takip ediyoruz. Büyük bir kararlılık ve azimle sahada tüm mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bir yandan kardeşlerimiz için dua edeceğiz bir yandan da mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin, ‘Türkiye sınır dışında ne yapıyor?’ diye sormaya hakkı yoktur. Ülkemiz tehditlerden arınana kadar sınır dışında olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu badireyi atlatacağız” diye konuştu. Başkanlık referandumu ile ilgili de konuşan Başkan Toçoğlu, “Mart sonu Nisan başı gibi bir referandumla karşı karşıya kalabileceğiz gibi görünüyor. Tüm odak noktamız bu referandum olmalıdır. Çalışmalarımız başladı. Çıtamızı her daim daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Daha önce Sakarya bunu ispatladı. İl başkanlığı, belediyeler ve milletvekillerimiz ile birlikte çalışacağız. Beklentiyi yüksek tuttuk. Beklediğimiz sonuçlara da ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle danışma meclisi toplantımızın hayırlı sonuçlar vermesini Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, “Türkiye bütün kurumlarını, bütün stratejik yatırımlarını, yasama organını çalıştırdı ve çalıştırmaya devam ediyor. 1 Ekim’den bu yana birçok konu meclis gündemine geldi ve geçti. Suriye ve Irak’a asker gönderilmesini onayladık. Hemen ardından OHAL’in uzatılması ve birtakım kurum ve kuruluşların yapısı ile yeni KHK’lerin çıkarılması gibi birçok konuyu onayladık. Türkiye’nin stratejik olarak yatırımlarının önünü açacak birtakım düzenlemelere imza attık. Türkiye’nin önünü daha iyi görebilmesi ve bu zorlu süreçlerle baş edebilmesi için anayasa ışığını yaktık. MHP ile ortak zeminde buluştuk. Anayasa teklifi meclis komisyonunda üzerinde görüşmeler devam ediyor. Teşkilatlarımız, yerel yönetimlerimiz 11 seçimdir bu tercrübeyi yaşıyoruz. Sakarya teşkilatı bu referandumda da öyle bir destek verecek ki Türkiye ortalamasını yukarı çıkaracak. Sakarya bugün yüzde 75-80’in üzerindeki rakamları konuşuyor. İnşallah bu farkımızı Anadolu’nun sağlam çocuğu Sakarya fikrimizi burada göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Uncuoğlu konuşmasının devamında yasama, yürütme ve yargıda öngörülen değişikliklere ilişkin teşkilat mensuplarına ayrıntılı bilgiler verdi.