Toçoğlu'dan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Koçer'e ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal'ı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal'ı ziyaret etti. Başkan Toçoğlu, Bölge Adliye Mahkmesi'nin Sakarya için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek Koçer ve Çatal'a görevlerinde başarılar diledi.