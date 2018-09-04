Toçoğlu’ndan Sakaryaspor’a loca desteği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sakaryaspor’a bir destek daha sağladı. Sakaryaspor Atatürk Stadyumu’ndan 200 bin TL’ye loca satın alan Başkan Toçoğlu, “İnşallah bu yıl Sakaryasporumuzun şampiyonluk yılı olacak. Biz takımımıza güveniyoruz” dedi. Toçoğlu, iş dünyasına, Sivil Toplum Kuruluşları;’na ve taraftarlara da seslenerek takımın yanında olmaya davet etti. Toçoğlu, “Yeni bir sezon ve yeni hedeflerle yola çıktık. Sakaryasporumuza bu süreçte destek olmak çok önemli. Takımımızı yalnız bırakmamak için loca ve kombinelere ilgi gösterilmesini istedi. Başkan Toçoğlu, desteklerinin devam edeceğini de ifade etti.