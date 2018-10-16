Tomurcuk yeni dönemde öğrencilerle buluştu

‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesinde yeni dönem eğitimleri Türk-İş İlkokulu'nda başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde yeni dönem eğitimleri başladı. Eğitimlerin ilki Türk-İş İlkokulu'nda gerçekleştirilirken; programa katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yıl içerisinde 77 okulda 6 bin 990 ilkokul 1'inci Sınıf öğrencilerine çevre eğitimleri sunulacağını dile getirdi. Yeni dönemin ilk eğitiminde slayt eşliğinde öğrencilere çevre tanıtıldı, eğitimin sonunda çocuklar çevre dostu olarak ilan edildi.

Recep Karamehmetoğlu, “Yeni dönem ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' eğitimlerimizi Türk-İş İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz buluşmayla başlamış olduk. Bu projeyle çocuklarımızın çevre hassasiyeti yüksek bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızda çevre bilincini geliştirmek istiyoruz. İnşallah eğitimlerimiz neticesinde öğrencilerimiz çevresel faaliyetlere aktif olarak katılan, çevre sorunlarının çözümünde en önde görev alan bireyler haline geleceklerdir” dedi.