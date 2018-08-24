TOPÇA katlı kavşağı tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, TOPÇA kavşağında devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pistil, "Toplamda 11 aks üzerine kurulu köprünün iki adet köprü ayak temelleri tamamlandı. İnşallah yıl sonunda tamamlanacak çalışmalarla birlikte şehrin bir girişinde daha trafik sıkışıklığı yaşanmayacak. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu tarafından şehrimizin geleceğinde büyük önem arz eden 12 yeni ulaşım projesinden biri de TOPÇA katlı kavşağıydı. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında projede bulunan 340 adet fore kazıktan 300’ü tamamlandı. Karasu istikametindeki köprü ayakları ve köprü tabliye işlemleri sona erdi. Ada AVM istikametindeki köprü ayakları ise tamamlanmak üzere. Adapazarı istikametinde bulunan TOPÇA önündeki akslar arası tabliyenin atılması için gerekli olan yüksek gerilim hattının deplasesi ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Hamd olsun proje hızla tamamlanıyor. İnşallah yıl sonunda tamamlanacak çalışmalarla kullanıma sunmuş olacağız" diye konuştu.