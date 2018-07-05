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05 Temmuz 2018 15:44

TOPÇA Kavşağı’nda ayaklar tamamlanıyor

TOPÇA Katlı Kavşağı’nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Fatih Pistil, “Kiriş imalatlarında sona yaklaştık” dedi.

TOPÇA Kavşağı’nda ayaklar tamamlanıyor

05 Temmuz 2018 15:44


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, TOPÇA Kavşağı’nda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni projeyle şehrin önemli giriş noktalarından birinde daha trafik yaşanmayacağını ifade eden Fatih Pistil, TOPÇA Katlı Kavşağın ayak kısımlarının ikisinin tamamlandığını, 3.’sünde ise sona yaklaştıklarını belirtti. Pistil yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun açıkladığı şehrin ulaşım geleceğine önemli bir rahatlık getirecek 12 yeni ulaşım projesinden biri de TOPÇA Katlı Kavşağı’ydı. TOPÇA Katlı Kavşağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zemin imalatlarında yüzde 70 seviyelerinde, yani sona yaklaşmış bulunuyoruz. Katlı Kavşağın ayak kısımlarının 2.’si tamamlanırken; 3.’sünde ise sona yaklaştık. İlk iki aksın köprü kirişleri de atıldı. Genel olarak da yüzde 30 seviyelerindeyiz. İnşallah çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasıyla bölge trafiği önemli bir rahatlığa kavuşacak. Hayırlı olsun” dedi.




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