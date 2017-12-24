Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 13:51

TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TOPÇA Kavşağı’nda çalışmaların 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle başlayacağını açıkladı.

TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalar başlıyor

24 Aralık 2017 13:51

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kısa süre önce ihale sürecini tamamlayarak yüklenici firmaya yer teslimini yaptığını aktaran Başkan Toçoğlu, köprülü kavşak projesinin 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle inşa edilmeye başlayacağını belirtti.


TOPÇA Kavşağı’nda çalışmaların 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle başlayacağını açıklayan Başkan Toçoğlu, “Kamuoyuna açıkladığımız 12 yeni ulaşım projesinden biri olan TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalarımız başlıyor. Şehrimiz için çok önemli bir yatırım olacak. İnşallah çalışmalar hızla tamamlanarak bölgeye kazandırılacak. TOPÇA katlı kavşak projesi ile şehrimizin önemli giriş noktalarından birinde daha trafik sorun olmaktan çıkacak. Ulaşımlar daha hızlı ve kolay olacak. Hayırlı olsun” dedi.


Çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, “Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun da ifade ettiği gibi şehrimiz için çok önemli bir yatırım olan TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalarımız başlıyor. İlk olarak altyapılar deplase edilecek. Bu konuyla ilgili tüm altyapı kuruluşları, karayolları ve firma yetkililerimizle AKOM’da bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle yan yolların açılmasıyla çalışmalarımız başlamış olacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç