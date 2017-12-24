TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalar başlıyor

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kısa süre önce ihale sürecini tamamlayarak yüklenici firmaya yer teslimini yaptığını aktaran Başkan Toçoğlu, köprülü kavşak projesinin 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle inşa edilmeye başlayacağını belirtti.

TOPÇA Kavşağı’nda çalışmaların 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle başlayacağını açıklayan Başkan Toçoğlu, “Kamuoyuna açıkladığımız 12 yeni ulaşım projesinden biri olan TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalarımız başlıyor. Şehrimiz için çok önemli bir yatırım olacak. İnşallah çalışmalar hızla tamamlanarak bölgeye kazandırılacak. TOPÇA katlı kavşak projesi ile şehrimizin önemli giriş noktalarından birinde daha trafik sorun olmaktan çıkacak. Ulaşımlar daha hızlı ve kolay olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, “Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun da ifade ettiği gibi şehrimiz için çok önemli bir yatırım olan TOPÇA Kavşağı’nda çalışmalarımız başlıyor. İlk olarak altyapılar deplase edilecek. Bu konuyla ilgili tüm altyapı kuruluşları, karayolları ve firma yetkililerimizle AKOM’da bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah 25 Aralık Pazartesi günü itibariyle yan yolların açılmasıyla çalışmalarımız başlamış olacak” diye konuştu.