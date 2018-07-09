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09 Temmuz 2018 14:37

Toplu taşıma araçlarında klima ve temizlik çalışmaları sürüyor

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima ve temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Toplu taşıma araçlarında klima ve temizlik çalışmaları sürüyor

09 Temmuz 2018 14:37


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri toplu taşıma araçlarında klima ve temizlik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sıcak yaz aylarında kullandıkları toplu taşıma araçlarında ferah ve temiz bir ortamda yolculuk yapabilmeleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Pistil sözlerinin devamında, “Sıcaklıklar toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızı etkileyebiliyor. Bizlerde yolculuk konforunu etkileyen klima ve temizlik denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ulaşım denetim ekiplerimizce yapılan kontrollerde klima sistemi kullanılmadığı ve araç içi temizliğine dikkat edilmediği tespit edilen toplu taşıma araçlarına ilgili yönetmelik gereği cezai işlem uygulanıyor. Hemşerilerimizin toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikâyetlerini ‘153’ numaralı telefondan Büyükşehir Çözüm Masası’nı arayarak tarafımıza bildirmeleri rica ediyor, toplu taşımada bu hassasiyetin gözetilmesini diliyoruz” dedi.




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