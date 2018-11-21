Toplu taşıma araçlarındaki temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Belirli periyotlar halinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde yolculuk etmeleri için azami bir çaba ortaya koyduklarını vurguladı.

Otobüslerin temizliği konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Pistil, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi ve memnuniyeti hep ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda belediye otobüslerimizin temizliği konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle belediye otobüslerimizde periyodik olarak oluşabilecek hastalıklara karşı ilaçlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem mikropları bertaraf ediyor, hem de olası hastalık risklerini ortadan kaldırıyoruz. İfade ettiğimiz gibi toplu taşımada hemşerilerimizin memnuniyeti için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.