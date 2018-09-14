Toplu taşımada düzenlemeler yapıldı

Sakarya'da toplu taşıma araçlarında düzenlemeler yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, 17 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi toplu taşımada yapılan düzenlemeleri açıkladı. Öğrencilerin okullarına ulaşımları noktasında gerekli adımları attıklarını ve düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Oktar, yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar diledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar yaptığı açıklamada, “17 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle kış uygulamasına geçerek özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde sefer sıklaştırmalarını yaptık. Belediye otobüs seferlerimizden Kampüs bağlantılı olan 4, 19K, 26 numaralı hatlarımızda sefer sayılarını arttırdık. Yenikent bölgesinden Kampüs ulaşımına kolaylık sağlayacak alternatifleri hayata geçirdik. Karaman, Camili 1 ve Camili 2'den de Korucuk'ta olduğu gibi Sebahattin Zaim Bulvarı-Yazlık Kavşağı-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Tunatan Kavşağı-Medeniyet Bulvarı-Kampüs güzergahından direk kampüs hatları başlatıyoruz. 21K ve 22K nolu otobüs hatlarımız bu güzergahta hizmet sunacak. Bu hatlarla birlikte Yenikentli vatandaşlarımız şehir merkezini dolaşmadan en hızlı bir şekilde Serdivan ve Kampüs'e ulaşım sağlamış olacaklar” dedi.

“Korucuk'a yeni ulaşım”

Korucuk'tan yoğun talep aldıklarını ve bu noktada 25 numaralı hattı hizmete sunduklarını dile getiren Oktar, “Bu hatla birlikte özellikle hastane yolcuları en kısa güzergâhtan hastaneye direk ve hızlı ulaşım sağlamış olacaklar. Ayrıca Dorukkent, Vakıfkent, İdealkent yolcularına da hizmet sunmuş olacağız. Korucuk bölgemizden konuyla ilgili sıkça talepler alıyorduk. İnşallah yeni hattımızla birlikte bununda önüne geçmiş olacağız. Yaz uygulamasında başlatmış olduğumuz 15 numaralı hattımızı Yeni Stadyum bölgesine uzatmıştık. Bu bölgede hızla konut, işyeri ve okulların açılmasıyla nüfus artışı ortaya çıktı. 15 numaralı hattımız ile bu bölgeden şehir merkezi, Adnan Menderes Caddesi ve Kampüs güzergâhında ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca mevcut hatlarımızda daha etkin hizmet sunma amaçlı ve vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine bazı revizyonlar öngördük. Şehrimizin gelişimine paralel olarak toplu taşıma yapımızı da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.