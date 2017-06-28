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28 Haziran 2017 17:22

Torba Yasa fırsatı için son 2 gün

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, su borcu olanlara ödeme kolaylığı ve taksitlendirme imkanı sunan 7020 sayılı Torba Yasa kapsamında başvurular için son 2 gün olduğunu açıkladı.

Torba Yasa fırsatı için son 2 gün

28 Haziran 2017 17:22


Yasanın borcu olan vatandaşlara birçok kolaylık getirdiğini belirten Sebahattin Belik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “SASKİ olarak su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almaya devam ediyoruz. Yasa ile birlikte vatandaşlarımız faiz yükünden kurtuluyor. Ayrıca yasa, borçları taksitle ödeme kolaylığı da sağlıyor. Su borcu olan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmeleri için son 2 gün kaldı” diye konuştu. SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, “Yasa ile borçlu vatandaşların ödeme vadesi 31 Mart 2017 tarihi ve öncesinde birikmiş borçları yeniden yapılandırma ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Söz konusu borçların faizleri silinerek tekrar yapılandırılıyor. Yasa ayrıca borcu olan vatandaşlara borçlarını 2 ayda bir ödenmek üzere 18 aya kadar taksitlendirme kolaylığı da sağlıyor. Torba Yasadan faydalanmak için borçlu abonelerin 30 Haziran Cuma gününe kadar kurumumuza gelerek mutlaka başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca vatandaşlarımız SASKİ Genel Müdürlük binamıza Cumartesi günleri de başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.




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